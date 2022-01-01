Direktori Perusahaan
ISG Gaji

Gaji ISG berkisar dari $30,055 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $97,147 untuk Konsultan Manajemen di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan ISG. Terakhir diperbarui: 11/21/2025

Analis Bisnis
$83.5K
Konsultan Manajemen
$97.1K
Manajer Produk
$75.4K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Insinyur Perangkat Lunak
$30.1K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di ISG adalah Konsultan Manajemen at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $97,147. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ISG adalah $79,460.

