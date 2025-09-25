Direktori Perusahaan
Instacart
  • Gaji
  • Manajer Proyek

  • Semua Gaji Manajer Proyek

Instacart Manajer Proyek Gaji

Kompensasi Manajer Proyek in United States di Instacart total $181K per year untuk L6. Paket kompensasi yearan median in United States total $167K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Instacart. Terakhir diperbarui: 9/25/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L3
Project Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Project Manager 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Project Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Senior Project Manager 2
$181K
$166K
$15K
$0
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Instacart, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

50%

THN 1

50%

THN 2

Jenis Saham
RSU

Di Instacart, RSUs tunduk pada jadwal vesting 2 tahun:

  • 50% vesting pada 1st-THN (50.00% tahunan)

  • 50% vesting pada 2nd-THN (12.50% triwulanan)



