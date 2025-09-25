Direktori Perusahaan
Instacart
Instacart Operasi SDM Gaji

Rata-rata kompensasi total Operasi SDM di Instacart berkisar dari $85.1K hingga $124K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Instacart. Terakhir diperbarui: 9/25/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$97.7K - $111K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$85.1K$97.7K$111K$124K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

$160K

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Instacart, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

50%

THN 1

50%

THN 2

Jenis Saham
RSU

Di Instacart, RSUs tunduk pada jadwal vesting 2 tahun:

  • 50% vesting pada 1st-THN (50.00% tahunan)

  • 50% vesting pada 2nd-THN (12.50% triwulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Operasi SDM di Instacart mencapai total kompensasi tahunan $123,900. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Instacart untuk posisi Operasi SDM adalah $85,050.

Sumber Lainnya