Kompensasi Analis Keuangan in United States di Instacart total $210K per year untuk L5. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Instacart. Terakhir diperbarui: 9/25/2025
Jadwal Vesting
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Jenis Saham
RSU
Di Instacart, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)
50%
THN 1
50%
THN 2
Jenis Saham
RSU
Di Instacart, RSUs tunduk pada jadwal vesting 2 tahun:
50% vesting pada 1st-THN (50.00% tahunan)
50% vesting pada 2nd-THN (12.50% triwulanan)
FAQ
Berapa gaji Analis Keuangan tertinggi di Instacart in United States?
Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Keuangan di Instacart in United States mencapai total kompensasi tahunan $232,050. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Berapa besar gaji karyawan Analis Keuangan Instacart in United States?
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Instacart untuk posisi Analis Keuangan in United States adalah $165,750.
