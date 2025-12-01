Direktori Perusahaan
Gusto
Gusto Sumber Daya Manusia Gaji

Rata-rata kompensasi total Sumber Daya Manusia in United States di Gusto berkisar dari $198K hingga $282K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Gusto. Terakhir diperbarui: 12/1/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$225K - $256K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$198K$225K$256K$282K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Sumber Daya Manusia data gajis di Gusto untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

Jadwal Vesting

20%

THN 1

20%

THN 2

20%

THN 3

20%

THN 4

20%

THN 5

Jenis Saham
Options

Di Gusto, Options tunduk pada jadwal vesting 5 tahun:

  • 20% vesting pada 1st-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 2nd-THN (1.67% bulanan)

  • 20% vesting pada 3rd-THN (1.67% bulanan)

  • 20% vesting pada 4th-THN (1.67% bulanan)

  • 20% vesting pada 5th-THN (1.67% bulanan)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Gusto, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Sumber Daya Manusia di Gusto in United States mencapai total kompensasi tahunan $282,020. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Gusto untuk posisi Sumber Daya Manusia in United States adalah $198,370.

Sumber Lainnya

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gusto/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.