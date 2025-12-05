Direktori Perusahaan
Fetch Analis Data Gaji

Paket kompensasi Analis Data median in United States di Fetch total $125K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Fetch. Terakhir diperbarui: 12/5/2025

Paket Median
company icon
Fetch
Data Analyst
Chicago, IL
Total per tahun
$125K
Level
-
Gaji Pokok
$125K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Lama di perusahaan
0 Tahun
Pengalaman kerja
1 Tahun
Apa saja tingkat karir di Fetch?
Pengajuan Gaji Terbaru
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Fetch, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Data di Fetch in United States mencapai total kompensasi tahunan $145,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Fetch untuk posisi Analis Data in United States adalah $115,000.

