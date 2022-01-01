Direktori Perusahaan
FabFitFun
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

FabFitFun Gaji

Gaji FabFitFun berkisar dari $100,500 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $136,680 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan FabFitFun. Terakhir diperbarui: 9/11/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $117K
Analis Data
$110K
Ilmuwan Data
$137K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Desainer Produk
$101K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

The highest paying role reported at FabFitFun is Ilmuwan Data at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $136,680. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at FabFitFun is $113,273.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk FabFitFun

Perusahaan Terkait

  • OtterBox
  • Tuft & Needle
  • Sephora
  • Patagonia
  • Meijer
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya