Direktori Perusahaan
Extreme Networks
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Extreme Networks Gaji

Gaji Extreme Networks berkisar dari $97,013 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $243,775 untuk Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Extreme Networks. Terakhir diperbarui: 9/11/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
P3 $104K
P4 $104K
Layanan Pelanggan
$97K
Insinyur Perangkat Keras
$114K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Pemasaran
$166K
Desainer Produk
$211K
Manajer Produk
$133K
Manajer Program
$176K
Penjualan
$244K
Insinyur Penjualan
$192K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $195K
Manajer Program Teknis
$147K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

The highest paying role reported at Extreme Networks is Penjualan at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $243,775. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Extreme Networks is $156,225.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Extreme Networks

Perusahaan Terkait

  • MobileIron
  • Infinera
  • Equinix
  • Akamai
  • Cisco
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya