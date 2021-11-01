Direktori Perusahaan
Exact Sciences
Exact Sciences Gaji

Rentang gaji Exact Sciences berkisar dari $108,455 dalam total kompensasi tahunan untuk Operasi Bisnis di ujung bawah hingga $353,760 untuk Hukum di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Exact Sciences. Terakhir diperbarui: 8/22/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $115K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Biomedis
$171K
Operasi Bisnis
$108K

Analis Bisnis
$149K
Analis Data
$149K
Ilmuwan Data
$141K
Teknolog Informasi (IT)
$150K
Hukum
$354K
Desainer Produk
$132K
Manajer Produk
$241K
Manajer Proyek
$175K
Penjualan
$196K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Exact Sciences adalah Hukum at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $353,760. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Exact Sciences adalah $149,223.

