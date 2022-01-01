Exabeam Gaji

Rentang gaji Exabeam berkisar dari $106,530 dalam total kompensasi tahunan untuk Teknolog Informasi (IT) di ujung bawah hingga $452,250 untuk Manajer Proyek di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Exabeam . Terakhir diperbarui: 8/11/2025