Direktori Perusahaan
Exabeam
Exabeam Gaji

Rentang gaji Exabeam berkisar dari $106,530 dalam total kompensasi tahunan untuk Teknolog Informasi (IT) di ujung bawah hingga $452,250 untuk Manajer Proyek di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Exabeam. Terakhir diperbarui: 8/11/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $243K
Manajer Produk
Median $320K
Keberhasilan Pelanggan
$132K

Teknolog Informasi (IT)
$107K
Pemasaran
$241K
Desainer Produk
$240K
Manajer Proyek
$452K
Penjualan
$118K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$191K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Exabeam adalah Manajer Proyek at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $452,250. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Exabeam adalah $240,293.

