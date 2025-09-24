Direktori Perusahaan
Ernst and Young
Ernst and Young Pemasaran Gaji

Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ernst and Young. Terakhir diperbarui: 9/24/2025

Rata-rata Kompensasi Total

₹616K - ₹715K
India
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
₹543K₹616K₹715K₹788K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

₹13.98M

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Ernst and Young, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Pemasaran در Ernst and Young in India برابر کل دستمزد سالانه ₹788,313 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Ernst and Young برای نقش Pemasaran in India برابر ₹543,207 است.

