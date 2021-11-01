Direktori Perusahaan
Epsilon Gaji

Gaji Epsilon berkisar dari $5,020 dalam kompensasi total per tahun untuk Perekrut di tingkat rendah hingga $224,000 untuk Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Epsilon. Terakhir diperbarui: 11/23/2025

Insinyur Perangkat Lunak
L1 $76.8K
L2 $105K
L3 $112K
L4 $114K
L5 $149K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Ilmuwan Data
Median $13.9K
Manajer Produk
Median $129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

67 29
Analis Bisnis
Median $90K
Analis Data
Median $80K
Penjualan
Median $224K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $150K
Pemasaran
Median $175K
Operasi Pemasaran
Median $58K
Asisten Administratif
$62.1K
Operasi Bisnis
$167K
Manajer Operasi Bisnis
$30.5K
Teknolog Informasi (TI)
$57.1K
Konsultan Manajemen
$189K
Desainer Produk
Median $63.5K
Manajer Desain Produk
$143K
Manajer Proyek
$28.8K
Perekrut
$5K
Arsitek Solusi
$137K

Arsitek Data

Manajer Program Teknis
$112K
Kapitalis Ventura
$166K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Epsilon adalah Penjualan dengan total kompensasi tahunan $224,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Epsilon adalah $111,943.

