DPR Construction Gaji

Rentang gaji DPR Construction berkisar dari $113,430 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Penjualan di ujung bawah hingga $183,600 untuk Manajer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari DPR Construction. Terakhir diperbarui: 8/18/2025

$160K

Manajer Proyek
Median $156K
Insinyur Sipil
Median $114K

Insinyur Konstruksi

Analis Bisnis
$171K

Analis Data
$117K
Manajer Produk
$184K
Manajer Program
$168K
Insinyur Penjualan
$113K
Manajer Program Teknis
$131K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di DPR Construction adalah Manajer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $183,600. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di DPR Construction adalah $143,371.

