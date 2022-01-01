Direktori Perusahaan
Doximity
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Doximity Gaji

Rentang gaji Doximity berkisar dari $120,000 dalam total kompensasi tahunan untuk Pemasaran di ujung bawah hingga $299,000 untuk Manajer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Doximity. Terakhir diperbarui: 8/18/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $210K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Pemasaran
Median $120K
Manajer Produk
Median $299K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Ilmuwan Data
Median $125K
Pengembangan Bisnis
$124K
Analis Data
$219K
Desainer Produk
$225K
Penjualan
$225K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Doximity, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Ada pertanyaan? Tanyakan komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, mendapatkan saran karir, dan lebih banyak lagi.

Kunjungi Sekarang!

FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Doximity adalah Manajer Produk dengan total kompensasi tahunan sebesar $299,000. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Doximity adalah $214,550.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk Doximity

Perusahaan Terkait

  • Fitbit
  • Wish
  • SoFi
  • Walmart Global Tech
  • Electronic Arts
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain