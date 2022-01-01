Direktori Perusahaan
Danaher
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Danaher Gaji

Rentang gaji Danaher berkisar dari $36,717 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $218,500 untuk Manajer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Danaher. Terakhir diperbarui: 8/12/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Manajer Produk
Median $219K
Insinyur Mekanik
Median $115K
Akuntan
$217K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Insinyur Biomedis
$88.3K
Analis Bisnis
$106K
Pengembangan Bisnis
$137K
Manajer Ilmu Data
$149K
Ilmuwan Data
$195K
Analis Keuangan
$151K
Insinyur Perangkat Keras
$64.9K
Sumber Daya Manusia
$142K
Teknolog Informasi (IT)
$72K
Pemasaran
$199K
Insinyur Optik
$181K
Desainer Produk
$141K
Manajer Proyek
$115K
Penjualan
$78.3K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$36.7K
Arsitek Solusi
$60.1K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Danaher, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)

Ada pertanyaan? Tanyakan komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, mendapatkan saran karir, dan lebih banyak lagi.

Kunjungi Sekarang!

FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Danaher adalah Manajer Produk dengan total kompensasi tahunan sebesar $218,500. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Danaher adalah $137,460.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk Danaher

Perusahaan Terkait

  • HPE
  • Illumina
  • Fiserv
  • Fortive
  • Jack Henry & Associates
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain