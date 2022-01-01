CFGI Gaji

Rentang gaji CFGI berkisar dari $84,575 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Keuangan di ujung bawah hingga $131,340 untuk Konsultan Manajemen di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari CFGI . Terakhir diperbarui: 8/17/2025