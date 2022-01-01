Direktori Perusahaan
CFGI
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

CFGI Gaji

Rentang gaji CFGI berkisar dari $84,575 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Keuangan di ujung bawah hingga $131,340 untuk Konsultan Manajemen di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari CFGI. Terakhir diperbarui: 8/17/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Akuntan
$114K
Analis Keuangan
$84.6K
Konsultan Manajemen
$131K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

The highest paying role reported at CFGI is Konsultan Manajemen at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $131,340. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CFGI is $114,240.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk CFGI

Perusahaan Terkait

  • Tiger Analytics
  • Cogito
  • BCG
  • Expedition Tech
  • Apptio
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain