Direktori Perusahaan
Centrica
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Asisten Administratif

  • Semua Gaji Asisten Administratif

Centrica Asisten Administratif Gaji

Rata-rata kompensasi total Asisten Administratif in United Kingdom di Centrica berkisar dari £24.3K hingga £33.2K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Centrica. Terakhir diperbarui: 12/4/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$35K - $42.3K
United Kingdom
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$32.7K$35K$42.3K$44.6K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Asisten Administratif data gajis di Centrica untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda


Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di Centrica?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Asisten Administratif penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Asisten Administratif di Centrica in United Kingdom mencapai total kompensasi tahunan £33,202. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Centrica untuk posisi Asisten Administratif in United Kingdom adalah £24,329.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Centrica

Perusahaan Terkait

  • Netflix
  • Airbnb
  • DoorDash
  • Flipkart
  • LinkedIn
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/centrica/salaries/administrative-assistant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.