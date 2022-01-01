Direktori Perusahaan
CEMEX
CEMEX Gaji

Gaji CEMEX berkisar dari $20,031 dalam kompensasi total per tahun untuk Ilmuwan Data di tingkat rendah hingga $47,179 untuk Manajer Proyek di tingkat tinggi.

$160K

Insinyur Sipil
$21.8K
Ilmuwan Data
$20K
Sumber Daya Manusia
$28.1K

Manajer Proyek
$47.2K
Insinyur Perangkat Lunak
$38.4K
FAQ

Najbolje plačana pozicija pri CEMEX je Manajer Proyek at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $47,179. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri CEMEX je $28,054.

