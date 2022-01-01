CEMEX Gaji

Gaji CEMEX berkisar dari $20,031 dalam kompensasi total per tahun untuk Ilmuwan Data di tingkat rendah hingga $47,179 untuk Manajer Proyek di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan CEMEX . Terakhir diperbarui: 10/9/2025