Blue Cross Blue Shield Association
Blue Cross Blue Shield Association Gaji

Gaji Blue Cross Blue Shield Association berkisar dari $54,270 dalam kompensasi total per tahun untuk Sumber Daya Manusia di tingkat rendah hingga $265,320 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Blue Cross Blue Shield Association. Terakhir diperbarui: 8/31/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $107K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Aktuaris
Median $168K
Ilmuwan Data
Median $109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Analis Bisnis
Median $100K
Desainer Produk
Median $70K
Analis Data
$161K
Sumber Daya Manusia
$54.3K
Teknolog Informasi (TI)
Median $100K
Manajer Produk
$149K
Manajer Proyek
$111K
Arsitek Solusi
$265K

Arsitek Data

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Blue Cross Blue Shield Association adalah Arsitek Solusi at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $265,320. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Blue Cross Blue Shield Association adalah $109,000.

Sumber Lainnya