Kompensasi Manajer Program Teknis in United States di Benchling total $217K per year untuk L5. Paket kompensasi yearan median in United States total $215K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Benchling. Terakhir diperbarui: 12/4/2025

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Benchling, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Program Teknis di Benchling in United States mencapai total kompensasi tahunan $220,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Benchling untuk posisi Manajer Program Teknis in United States adalah $215,442.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/benchling/salaries/technical-program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.