BDO
BDO Gaji

Gaji BDO berkisar dari $8,150 dalam kompensasi total per tahun untuk Akuntan di tingkat rendah hingga $179,295 untuk Manajer Proyek di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan BDO. Terakhir diperbarui: 9/4/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $86.5K

Insinyur Data

Konsultan Manajemen
Median $68.1K
Akuntan
$8.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Asisten Administratif
$91.8K
Analis Bisnis
$55.2K
Analis Data
$79K
Manajer Sains Data
$87K
Ilmuwan Data
$64.7K
Analis Keuangan
$40.5K
Sumber Daya Manusia
$77.6K
Teknolog Informasi (TI)
$42.9K
Bankir Investasi
$45.2K
Manajer Produk
$61.7K
Manajer Proyek
$179K
Penjualan
$113K
Arsitek Solusi
$62.5K

Arsitek Data

Manajer Program Teknis
$135K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di BDO adalah Manajer Proyek at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $179,295. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di BDO adalah $68,082.

