Balyasny Asset Management L.P.
Balyasny Asset Management L.P. Gaji

Rentang gaji Balyasny Asset Management L.P. berkisar dari $181,570 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $1,281,375 untuk Bankir Investasi di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Balyasny Asset Management L.P.. Terakhir diperbarui: 8/25/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Associate Software Engineer $182K
Software Engineer $240K
Senior Software Engineer $378K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Pengembang Kuantitatif

Analis Keuangan
Median $235K
Analis Data
$251K

Teknolog Informasi (IT)
$293K
Bankir Investasi
$1.28M
Manajer Produk
$371K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$492K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Balyasny Asset Management L.P. adalah Bankir Investasi at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $1,281,375. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Balyasny Asset Management L.P. adalah $292,530.

