Avaloq
Avaloq Gaji

Rentang gaji Avaloq berkisar dari $44,589 dalam total kompensasi tahunan untuk Penulis Teknis di ujung bawah hingga $134,325 untuk Arsitek Solusi di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Avaloq. Terakhir diperbarui: 8/16/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $132K
Analis Bisnis
$127K
Manajer Produk
$133K

Arsitek Solusi
$134K
Penulis Teknis
$44.6K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Avaloq adalah Arsitek Solusi at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $134,325. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Avaloq adalah $131,925.

