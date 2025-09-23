Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di Autodesk berkisar dari $138K per year untuk Grade 8 hingga $430K per year untuk Grade 15. Paket kompensasi yearan median in United States total $166K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Autodesk. Terakhir diperbarui: 9/23/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer 1
$138K
$120K
$12.3K
$5.9K
Software Engineer 2
$160K
$132K
$18.4K
$9.2K
Software Engineer 3
$160K
$147K
$10.2K
$2.8K
Senior Software Engineer 1
$183K
$141K
$35.8K
$5.8K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Autodesk, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)
