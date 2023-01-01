Direktori Perusahaan
Anthropic
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Anthropic Gaji

Rentang gaji Anthropic berkisar dari $311,933 dalam total kompensasi tahunan untuk Pemasaran di ujung bawah hingga $642,600 untuk Operasi Bisnis di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Anthropic. Terakhir diperbarui: 8/21/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Senior Software Engineer $526K
Lead Software Engineer $635K
Operasi Bisnis
$643K
Teknolog Informasi (IT)
$322K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Pemasaran
$312K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Anthropic, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Ada pertanyaan? Tanyakan komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, mendapatkan saran karir, dan lebih banyak lagi.

Kunjungi Sekarang!

FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Anthropic adalah Operasi Bisnis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $642,600. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Anthropic adalah $525,821.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk Anthropic

Perusahaan Terkait

  • Intuit
  • Coinbase
  • Spotify
  • Amazon
  • Snap
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain