AmeriHealth Caritas
AmeriHealth Caritas Gaji

Gaji AmeriHealth Caritas berkisar dari $87,312 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Data di tingkat rendah hingga $155,220 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan AmeriHealth Caritas. Terakhir diperbarui: 9/11/2025

$160K

Aktuaris
$152K
Analis Data
$87.3K
Insinyur Perangkat Lunak
$133K

Arsitek Solusi
$155K
FAQ

The highest paying role reported at AmeriHealth Caritas is Arsitek Solusi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $155,220. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AmeriHealth Caritas is $142,250.

