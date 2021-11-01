Direktori Perusahaan
Ambarella
Ambarella Gaji

Rentang gaji Ambarella berkisar dari $54,354 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $305,000 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Ambarella. Terakhir diperbarui: 8/11/2025

$160K

Insinyur Perangkat Keras
Median $255K

Insinyur ASIC

Insinyur Perangkat Lunak
Median $54.4K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $305K

Analis Bisnis
$235K
Pemasaran
$231K
Arsitek Solusi
$251K
FAQ

