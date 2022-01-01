Direktori Perusahaan
Alight Solutions
Alight Solutions Gaji

Rentang gaji Alight Solutions berkisar dari $31,286 dalam total kompensasi tahunan untuk Sumber Daya Manusia di ujung bawah hingga $221,100 untuk Operasi Pendapatan di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Alight Solutions. Terakhir diperbarui: 8/23/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $124K
Konsultan Manajemen
Median $103K
Manajer Operasi Bisnis
$211K

Layanan Pelanggan
$39.2K
Analis Data
$173K
Analis Keuangan
$142K
Sumber Daya Manusia
$31.3K
Operasi Pemasaran
$117K
Manajer Produk
$93.5K
Manajer Proyek
$84.6K
Perekrut
$67.7K
Operasi Pendapatan
$221K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$188K
Arsitek Solusi
$199K
Manajer Program Teknis
$216K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Alight Solutions adalah Operasi Pendapatan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $221,100. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Alight Solutions adalah $123,500.

