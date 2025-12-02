Direktori Perusahaan
Alaan
Alaan Pendiri Gaji

Rata-rata kompensasi total Pendiri in United Arab Emirates di Alaan berkisar dari AED 244K hingga AED 341K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Alaan. Terakhir diperbarui: 12/2/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$72K - $87.2K
United Arab Emirates
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$66.4K$72K$87.2K$92.8K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Alaan?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Pendiri di Alaan in United Arab Emirates mencapai total kompensasi tahunan AED 340,854. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Alaan untuk posisi Pendiri in United Arab Emirates adalah AED 243,887.

