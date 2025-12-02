Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di ADP berkisar dari $93.3K per year untuk Associate Software Engineer hingga $243K per year untuk Principal Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in United States total $113K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ADP. Terakhir diperbarui: 12/2/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
$93.3K
$90.3K
$12
$3K
Software Engineer
$111K
$111K
$0
$115
Senior Software Engineer
$129K
$126K
$1.7K
$1.2K
Lead Software Engineer
$182K
$165K
$6.4K
$11.4K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di ADP, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 3rd-THN (Infinity% per periode)
