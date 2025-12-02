Direktori Perusahaan
ADP
ADP Pengembangan Korporat Gaji

Rata-rata kompensasi total Pengembangan Korporat di ADP berkisar dari $350K hingga $510K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ADP. Terakhir diperbarui: 12/2/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$402K - $458K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$350K$402K$458K$510K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di ADP, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (Infinity% per periode)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Pengembangan Korporat di ADP mencapai total kompensasi tahunan $510,350. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ADP untuk posisi Pengembangan Korporat adalah $350,325.

Sumber Lainnya

