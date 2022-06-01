Direktori Perusahaan
3Pillar Global
3Pillar Global Gaji

Gaji 3Pillar Global berkisar dari $46,892 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Produk di tingkat rendah hingga $217,905 untuk Kesuksesan Pelanggan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan 3Pillar Global. Terakhir diperbarui: 9/7/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $47.9K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Kesuksesan Pelanggan
$218K
Desainer Produk
$164K

Manajer Produk
$46.9K
Manajer Proyek
$51.1K
Penjualan
$80.4K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$60.4K
Manajer Program Teknis
$107K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di 3Pillar Global adalah Kesuksesan Pelanggan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $217,905. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di 3Pillar Global adalah $70,384.

