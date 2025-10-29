Cégjegyzék
Xometry
  • Fizetések
  • Szoftvermérnöki vezető

  • Összes Szoftvermérnöki vezető fizetés

Xometry Szoftvermérnöki vezető Fizetések

A medián Szoftvermérnöki vezető kompenzációs in United States csomag a Xometry cégnél összesen $190K yearként. Tekintsd meg a Xometry teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/29/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Xometry
Software Engineering Manager
Boston, MA
Összesen évente
$190K
Szint
L5
Alapbér
$180K
Stock (/yr)
$10K
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
18 Év
Mik a karrierszintek a Xometry?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a Xometry cégnél in United States évi $379,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Xometry cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $197,750.

Egyéb források