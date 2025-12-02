Cégjegyzék
UserTesting Projektmenedzser Fizetések

Az átlagos Projektmenedzser teljes kompenzáció in Canada a UserTesting cégnél CA$128K és CA$176K yearként között mozog. Tekintsd meg a UserTesting teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$100K - $119K
Canada
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$92.6K$100K$119K$127K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Projektmenedzser pozícióra a UserTesting cégnél in Canada évi CA$175,657 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A UserTesting cégnél a Projektmenedzser szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$128,306.

Egyéb források

