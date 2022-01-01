Cégkönyvtár
Tempus
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Tempus Fizetések

Tempus fizetési tartománya $29,108 teljes kompenzációban évente Adminisztratív asszisztens alsó végén $256,275 Értékesítés felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Tempus. Utoljára frissítve: 8/16/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Szoftverfejlesztő
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

Backend szoftverfejlesztő mérnök

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Adattudós
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
Szoftverfejlesztési vezető
Median $185K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Termékvezető
Median $152K
Adminisztratív asszisztens
$29.1K
Üzleti elemző
$68.6K
Ügyfélszolgálat
$56.8K
Ügyfélmenedzsment
$69.7K
Adatelemző
$79.6K
Programmenedzser
$84.6K
Értékesítés
$256K
Kiberbiztonság elemző
$140K
Műszaki szakíró
$76.4K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


Tulajdonjog-átruházási ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvénytípus
RSU

A Tempus-nél a RSUs 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (6.25% negyedévente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (6.25% negyedévente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (6.25% negyedévente)

Van kérdése? Kérdezze meg a közösséget.

Látogasson el a Levels.fyi közösségbe, hogy kapcsolatba lépjen különböző cégek alkalmazottaival, karrier tanácsokat kapjon és még többet.

Látogasson el most!

GYIK

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Tempus είναι ο Értékesítés at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $256,275. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Tempus είναι $128,945.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a Tempus-nél

Kapcsolódó cégek

  • Expedition Tech
  • SailPoint
  • Simon Data
  • FreedomPay
  • Apiture
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források