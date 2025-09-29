Cégjegyzék
Swiggy
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Projektmenedzser

  • Összes Projektmenedzser fizetés

Swiggy Projektmenedzser Fizetések

Az átlagos Projektmenedzser teljes kompenzáció in India a Swiggy cégnél ₹40.8K és ₹57.2K yearként között mozog. Tekintsd meg a Swiggy teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/29/2025

Átlagos Teljes Juttatás

₹44.2K - ₹51.4K
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
₹40.8K₹44.2K₹51.4K₹57.2K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 2 több Projektmenedzser beküldésres itt: Swiggy van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése

₹160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.


Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Swiggy cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Swiggy cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Projektmenedzser ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Projektmenedzser na Swiggy in India é uma remuneração total anual de ₹57,158. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Swiggy para a função de Projektmenedzser in India é ₹40,827.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Swiggy cégnél

Kapcsolódó cégek

  • OYO
  • Ola
  • Gojek Tech
  • Grofers
  • Alpaca
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források