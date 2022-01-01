Standard Cognition Fizetések

Cégkönyvtár
Standard Cognition fizetési tartománya $130,650 teljes kompenzációban évente Adattudós alsó végén $316,575 Szoftverfejlesztési vezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Standard Cognition. Utoljára frissítve: 8/19/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $190K
Adattudós
$131K
Szoftverfejlesztési vezető
$317K

Tulajdonjog-átruházási ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvénytípus
Options

A Standard Cognition-nél a Options 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (2.08% havonta)

GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Standard Cognition-nél a Szoftverfejlesztési vezető at the Common Range Average level, évi $316,575 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Standard Cognition-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $190,000.

