Cégjegyzék
Shield AI
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Shield AI Fizetések

A Shield AI fizetése $100,000 éves teljes kompenzációtól egy Hardvermérnök pozícióhoz az alsó végén $391,950-ig egy Üzleti műveletek vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Shield AI. Utoljára frissítve: 10/14/2025

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Szoftvermérnök
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
Hardvermérnök
Median $100K
Szoftvermérnöki vezető
Median $289K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

95 60
95 60
Repülőgépmérnök
$166K
Üzleti műveletek vezető
$392K
Üzletfejlesztés
$130K
Adattudós
$382K
Gépészmérnök
$105K
Termékmenedzser
$182K
Toborzó
$161K
Műszaki programvezető
$182K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Shield AI cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

Van kérdése? Kérdezze meg a közösséget.

Látogassa meg a Levels.fyi közösségét, hogy kapcsolatba lépjen különböző cégek alkalmazottaival, karriertippeket kapjon és még sok mást.

Látogasson el most!

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Shield AI cégnél: Üzleti műveletek vezető at the Common Range Average level évi $391,950 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Shield AI cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $165,408.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Shield AI cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Virtusa
  • Sauce Labs
  • MasterControl
  • NetSPI
  • Mastercard
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források