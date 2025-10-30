Cégjegyzék
Remitly
Remitly Adattudós Fizetések

Tekintsd meg a Remitly teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/30/2025

Átlagos Teljes Juttatás

£97.4K - £116K
United Kingdom
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
£89.9K£97.4K£116K£123K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Remitly cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a Remitly cégnél in United Kingdom évi £123,115 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Remitly cégnél a Adattudós szerepkörre in United Kingdom jelentett medián éves teljes kompenzáció £89,927.

