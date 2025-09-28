Cégjegyzék
Itt dolgozik? Igényelje cégét
realtor.com Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a realtor.com cégnél $111K yearként a T1 szinthez és $255K yearként a T6 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $195K. Tekintsd meg a realtor.com teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/28/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
T1
Software Engineer 1(Belépő szint)
$111K
$109K
$147
$2K
T2
Software Engineer 2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
Senior Software Engineer
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
Staff Software Engineer
$223K
$173K
$26K
$24.2K
$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Közreműködés
Mik a karrierszintek a realtor.com?

Befoglalt Munkakörök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

GYIK

Najbolje plačan paket za Szoftvermérnök pri realtor.com in United States znaša letno skupno plačilo $349,249. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri realtor.com za vlogo Szoftvermérnök in United States je $185,800.

