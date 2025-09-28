A Projektmenedzser kompenzáció in Poland a Procter & Gamble cégnél összesen PLN 162K yearként a B1 szinthez. A medián yeares kompenzációs in Poland csomag összesen PLN 180K. Tekintsd meg a Procter & Gamble teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/28/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
B1
PLN 162K
PLN 158K
PLN 0
PLN 3.8K
B2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B3
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
Nem találhatók fizetések
