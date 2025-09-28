A Termékmenedzser kompenzáció in Poland a Procter & Gamble cégnél PLN 346K yearként a B2 szinthez és PLN 407K yearként a B3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Poland csomag összesen PLN 331K. Tekintsd meg a Procter & Gamble teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/28/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
B1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
