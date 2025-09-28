A Gépészmérnök kompenzáció in United States a Procter & Gamble cégnél $101K yearként a B1 szinthez és $188K yearként a B3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $102K. Tekintsd meg a Procter & Gamble teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/28/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
B1
$101K
$97K
$0
$4.3K
B2
$131K
$123K
$1.2K
$7.4K
B3
$188K
$164K
$0
$23.5K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
