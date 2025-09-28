A Adattudós kompenzáció in United States a Procter & Gamble cégnél $133K yearként a B1 szinthez és $245K yearként a B3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $148K. Tekintsd meg a Procter & Gamble teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/28/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
B1
$133K
$127K
$1.4K
$4.1K
B2
$168K
$158K
$2.6K
$7.5K
B3
$245K
$185K
$25K
$35K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
