Palantir Fizetések

A Palantir fizetése $77,113 éves teljes kompenzációtól egy Adminisztratív asszisztens pozícióhoz az alsó végén $408,000-ig egy Informatikus (IT) pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Palantir. Utoljára frissítve: 8/26/2025

$160K

Szoftvermérnök
Software Engineer $255K

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Előre Telepített Szoftvermérnök

Üzletfejlesztés
Median $150K
Műszaki programvezető
Median $205K

Termékmenedzser
Median $200K
Megoldástervező
Median $177K
Adattudós
Median $183K
Terméktervező
Median $175K
Programvezető
Median $180K
Projektmenedzser
Median $150K
Szoftvermérnöki vezető
Median $300K
Könyvelő
$126K

Műszaki Könyvelő

Adminisztratív asszisztens
$77.1K
Üzleti műveletek
$241K
Üzleti elemző
$141K
Vállalati fejlesztés
$132K
Emberi erőforrások
$104K
Informatikus (IT)
$408K
Jogi
$255K
Vezetési tanácsadó
$164K
Marketing
$134K
Terméktervezési vezető
$302K
Toborzó
$165K
Értékesítés
$137K
Értékesítési mérnök
$147K
Vesting ütemezés

20%

ÉV 1

20%

ÉV 2

20%

ÉV 3

20%

ÉV 4

20%

ÉV 5

Részvény típus
RSU

A Palantir cégnél a RSUs 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (1.67% havi)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (1.67% havi)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (1.67% havi)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (1.67% havi)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Palantir cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Palantir cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

GYIK

The highest paying role reported at Palantir is Informatikus (IT) at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $408,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Palantir is $170,357.

