Notion Fizetések

A Notion fizetése $53,499 éves teljes kompenzációtól egy Értékesítés pozícióhoz az alsó végén $531,500-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Notion. Utoljára frissítve: 10/23/2025

Szoftvermérnök
L1 $231K
L2 $334K
L3 $303K
L4 $532K

Full-Stack Szoftvermérnök

Adattudós
Median $186K
Terméktervező
Median $440K

Termékmenedzser
Median $395K
Könyvelő
$90.5K
Üzleti műveletek vezető
$226K
Üzleti elemző
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
Emberi erőforrások
$70K
Marketing
$175K
Programvezető
$187K
Toborzó
$209K
Értékesítés
$53.5K
Szoftvermérnöki vezető
$128K
Teljes juttatási csomag
$186K
UX kutató
$170K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Notion cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

10 years post-termination exercise window.

A legmagasabban fizető pozíció a Notion cégnél: Szoftvermérnök at the L4 level évi $531,500 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Notion cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $196,000.

