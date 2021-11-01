Cégjegyzék
monday.com
monday.com Fizetések

A monday.com fizetése $64,675 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfélszolgálati műveletek pozícióhoz az alsó végén $211,393-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a monday.com. Utoljára frissítve: 9/16/2025

Szoftvermérnök
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

Full-Stack Szoftvermérnök

Termékmenedzser
Median $145K
Ügyfélszolgálat
$86.6K

Ügyfélszolgálati műveletek
$64.7K
Ügyfél-sikeresség
$85.6K
Adatelemző
$83.7K
Emberi erőforrások
$106K
Terméktervező
$90.2K
Projektmenedzser
$136K
Értékesítési mérnök
$127K
Szoftvermérnöki vezető
$211K
Megoldástervező
$118K
Teljes juttatási csomag
$79.1K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A monday.com cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a monday.com cégnél: Szoftvermérnöki vezető at the Common Range Average level évi $211,393 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A monday.com cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $111,996.

