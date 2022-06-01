Cégjegyzék
Kofax
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Kofax Fizetések

A Kofax medián fizetése $71,142 egy Szoftvermérnök pozícióhoz. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Kofax. Utoljára frissítve: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Szoftvermérnök
Median $71.1K

Backend szoftvermérnök

Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Kofax cégnél: Szoftvermérnök évi $71,142 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Kofax cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $71,142.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Kofax cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Altoros
  • Arcesium
  • SoftServe
  • Avtex
  • DataArt
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/kofax/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.