Instacart Értékesítés Fizetések

A Értékesítés kompenzáció in United States a Instacart cégnél $245K yearként a L5 szinthez és $418K yearként a L7 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $324K. Tekintsd meg a Instacart teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/25/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$177K
$147K
$30K
$0
L6
$314K
$174K
$26.7K
$114K
$160K

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Instacart cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

50%

ÉV 1

50%

ÉV 2

Részvény típus
RSU

A Instacart cégnél a RSUs 2 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 50% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (50.00% éves)

  • 50% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (12.50% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Értékesítés pozícióra a Instacart cégnél in United States évi $430,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Instacart cégnél a Értékesítés szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $181,000.

