Harvard University
Harvard University UX kutató Fizetések

Az átlagos UX kutató teljes kompenzáció in United States a Harvard University cégnél $35.4K és $51.5K yearként között mozog. Tekintsd meg a Harvard University teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/1/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$40.6K - $46.3K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$35.4K$40.6K$46.3K$51.5K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Harvard University?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy UX kutató pozícióra a Harvard University cégnél in United States évi $51,542 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Harvard University cégnél a UX kutató szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $35,381.

